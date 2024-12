Nickelback sort un nouveau clip 2 ans après le dernier album !

Découvrez la vidéo du son phare du dernier album "Horizon"

Le groupe est de retour !

2 ans après la sortie de l’album "Get Rollin’", il est enfin là ! Le groupe légendaire canadien Nickelback, qui avait fait un retour en force après une pause de cinq ans, continue de ravir ses fans. Leur dernier opus avait rencontré un joli succès critique comme commercial, prouvant que le Chad Kroeger et ses amis n’ont rien perdu de sa superbe.

Et ce n’est pas tout ! En novembre 2023, soit 1 an après "Get Rollin’", Nickelback a surpris ses admirateurs avec l’album live "Live From Nashville". Enregistré lors d’un concert à guichets fermés au Bridgestone Arena en août 2023, ce projet a été acclamé pour son énergie brute et son authenticité. Mais ce n’était pas le seul cadeau de l’année. Le documentaire "Hate To Love: Nickelback", présenté au Festival international du film de Toronto, a marqué les esprits. Ce long-métrage retrace l’histoire du groupe, de leurs débuts modestes à leur succès fulgurant, tout en abordant les critiques en ligne qu’ils ont courageusement surmontées.

"Horizon" le nouveau clip est dispo !

Avec une année 2023 aussi bien remplie, il était logique que Nickelback s’accorde une petite pause tout en poursuivant leur tournée mondiale. Mais, pour clore cette période en beauté, le groupe a récemment offert un dernier cadeau à ses fans : un nouveau clip. Ce clip met en lumière le morceau qui a fait le succès de "Get Rollin’", à savoir "Horizon".

Pour fêter cette sortie et la fin d’année, découvrez sans plus attendre le clip ci-dessous. Une chose est sûre : Nickelback n’a pas fini de nous surprendre !