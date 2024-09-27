Nickelback : la sortie de leur album live réserve de jolies surprises !

“Nickelback : Live From Nashville”, le premier album live du groupe

Bonne nouvelle pour les fans de Nickelback. En effet, le groupe canadien vient d'annoncer la sortie de leur tout premier album live. Intitulé “Nickelback : Live From Nashville”, l'album sortira le 15 novembre 2024, le même jour que le prochain album d'un autre groupe qui a fait son come-back récemment : Linkin Park.

Cet opus replonge le public dans la captation en direct du concert de la Bridgestone Arena de Nashville le 1er août 2022, concert où le groupe avait joué devant plus de 20 000 fans surexcités, dans le cadre de leur tournée Get Rollin'. Pour marquer leur annonce, le groupe a publié une courte vidéo d'un premier extrait sur leur compte Instagram, où l'on peut entendre une version live de “San Quentin”.

Issu de leur dernier album studio, Get Rollin', sorti en 2022, cette chanson, aux riffs accrocheurs, a une histoire bien singulière, que le chanteur Chad Kroeger aime beaucoup raconter. En effet, elle a été inspirée de sa rencontre fortuite avec l'un des gardiens de la célèbre prison de haute sécurité du même nom, basée en Californie.

Un album plein de surprises

Mais le groupe canadien ne s'est pas contenté d'un album live : ils proposent aussi des collaborations inédites, avec des artistes autant issus du rock que de la country. Jugez plutôt : on pourra retrouver l'ancien candidat d'American Idol Chris Daughtry, qui les rejoindra sur une reprise de Savin'Me, Bailey Zimmerman pour Rockstar, le chanteur de country Ernest viendra prêter sa voix sur Flower Shops, tandis que Brantley Gilbert et Josh Ross rejoindront Nickelback pour une interprétation de Copperhead Road de Steve Earle.

Une programmation qui semble de bonne augure, à en juger par les nombreux commentaires positifs sous le poste du groupe. Un engouement qui fait plaisir à voir, quand on sait que Nickelback continue de susciter des réactions négatives, et qu'il est de notoriété publique que c'est un groupe que “beaucoup adorent détester”.