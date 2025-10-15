Ian Watkins : L'identité des deux tueurs du chanteur de Lostprophets révélée !

On connaît la date du procès !

L’enquête autour de la mort d’Ian Watkins, l’ancien chanteur du groupe Lostprophets, avance rapidement. Après avoir été violemment agressé et tué en prison, les autorités britanniques ont désormais révélé l’identité des deux hommes inculpés pour meurtre : Rashid (désormais connu sous le nom de Rico) Gedel, 25 ans, et Samuel Dodsworth, 43 ans.

Selon la police du West Yorkshire, les deux détenus ont été inculpés du meurtre de Watkins deux jours après les faits. Le drame s’est déroulé au sein de la prison de Wakefield, un établissement de haute sécurité situé près de Leeds, où le chanteur purgeait depuis 2013 une peine de 29 ans de prison pour des délits sexuels sur mineurs.

Une audience préliminaire et de préparation du procès a été fixée au 12 novembre à la Cour royale de Leeds, tandis que la date provisoire du procès est prévue pour le 5 mai 2026. Le procès devrait durer deux à trois semaines, selon les informations relayées par la BBC.

Les deux accusés, Gedel et Dodsworth, devaient comparaître le 14 octobre devant la Cour royale de Leeds, mais seuls des développements partiels ont eu lieu. Le tribunal a appris que Gedel refusait de quitter sa cellule, le procureur Tom Storey KC précisant que le détenu « semblait vouloir comparaître en personne ». Quant à Samuel Dodsworth, il a comparu par liaison vidéo depuis la prison de Wakefield afin de confirmer son identité.

Rappelons que Ian Watkins, figure déchue du rock britannique et ancien leader de Lostprophets, avait été déclaré mort sur les lieux après son agression violente survenue début octobre. Sa disparition continue de provoquer un mélange de choc, de dégoût et de malaise dans la communauté rock, entre la gravité de ses crimes et la brutalité de sa fin.