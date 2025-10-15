Patti Smith et Johnny Depp en duo surprise à Londres pour interpréter "People Have the Power" : Regardez la vidéo !

Un beau cadeau pour les fans pour les 50 ans de l'album "Horses"

Le London Palladium a vibré d’une émotion rare ce week-end. À l’occasion du cinquantième anniversaire de son album culte Horses, Patti Smith a offert au public londonien une soirée inoubliable. Et comme si la magie de l’instant ne suffisait pas, la grande prêtresse du rock a été rejointe sur scène par Johnny Depp pour une interprétation enflammée de "People Have the Power".

L’acteur et rockeur, ami et collaborateur de longue date de la chanteuse, est monté sur scène lors du rappel de la première des deux soirées de célébration. Guitare en main, il a accompagné l’auteure-compositrice-interprète sur l’un de ses morceaux les plus emblématiques. Un moment d’autant plus fort que Jesse Smith, la fille de Patti, se tenait également à ses côtés, derrière les claviers.

Avant ce final mythique, Patti Smith a pris le temps de présenter un à un les membres de son groupe. Puis, avec un sourire complice, elle a lancé une phrase qui a fait exploser la salle :

« Et Johnny ? Et Johnny Depp ? Le Johnny original. »

Une référence ironique à la célèbre ligne de la chanson Land / Horses (« le garçon regarda Johnny »), clin d’œil parfait à son univers poétique et rebelle.

Le duo entre Patti Smith et Johnny Depp a été sans conteste l’un des moments les plus émouvants de la célébration de Horses, cet album qui, en 1975, a changé à jamais le cours du punk et de la poésie rock.