Lostprophets : Ian Watkins est mort en prison !

Le chanteur purgeait une peine de 29 ans de prison pour des délits sexuels sur mineurs.

C’est la fin tragique d’une histoire aussi sombre que controversée. Ian Watkins, le chanteur du groupe gallois Lostprophets, est mort à l’âge de 48 ans après avoir été violemment agressé en prison. Selon un communiqué officiel de la police du West Yorkshire, deux hommes ont été arrêtés et sont soupçonnés de meurtre.

Le drame s’est déroulé à la prison de Wakefield, établissement de haute sécurité situé près de Leeds, en Angleterre. Les forces de l’ordre ont indiqué avoir été appelées en urgence suite à des informations signalant une agression grave sur un détenu. Les secours, rapidement dépêchés sur place, n’ont rien pu faire : Ian Watkins a été déclaré mort sur les lieux.

Ancien frontman de Lostprophets, groupe phare du rock alternatif et du nu metal des années 2000, Watkins était connu pour des titres comme Rooftops, Last Train Home ou encore Shinobi vs. Dragon Ninja. Mais derrière le succès, l’artiste cachait une part monstrueuse : en 2013, il avait été condamné à 29 ans de prison pour des délits sexuels sur mineurs, des crimes d’une violence et d’une abjection qui avaient horrifié le monde de la musique et conduit à la dissolution immédiate du groupe.

Depuis sa condamnation, Watkins était considéré comme l’un des détenus les plus détestés du Royaume-Uni, souvent placé à l’isolement pour des raisons de sécurité. Son assassinat en détention ne surprend malheureusement pas certains observateurs du système carcéral britannique, tant son profil faisait de lui une cible potentielle.

Cette disparition brutale met un point final à une trajectoire dévastée — celle d’un homme passé du statut de rockstar adulée à celui de criminel haï. Pour beaucoup, la mort de Ian Watkins laisse un goût amer, entre indignation, dégoût et soulagement, dans un univers rock encore marqué par les cicatrices d’un scandale sans précédent.