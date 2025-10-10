Guns N’ Roses : Slash confirme enfin l’arrivée d’un nouvel album après seize ans d’attente

Après plus d’une décennie de rumeurs, Slash vient de confirmer ce que les fans n’osaient plus espérer : un nouvel album de Guns N’ Roses est bel et bien en préparation. Une annonce qui ranime la flamme d’un groupe mythique resté trop longtemps silencieux.

Seize ans après "Chinese Democracy", les Guns N’ Roses semblent prêts à écrire une nouvelle page de leur légende. Dans une interview à "Guitar World", Slash a affirmé que le groupe disposait déjà de "beaucoup de matière" pour un futur disque, tout en reconnaissant la difficulté à organiser le travail :

"Il y a beaucoup de matière, il faut juste réussir à avoir la discipline de s’y atteler [...] Mais avec Guns, on ne peut jamais planifier. Chaque fois qu’on essaie, ça capote. Cela se produit spontanément, grâce à une sorte d'inspiration qui déclenche le processus. Et là, ça démarre."

Un mode de création chaotique mais à l’image d’une formation qui a toujours préféré l’instinct au calcul. Si aucune date officielle n’a encore été fixée, le guitariste semble confiant quand à ce possible futur album : "Je sais que ça va arriver parce que tout le monde y pense". Cette confirmation a fait l’effet d’un coup de tonnerre pour les fans, qui attendaient depuis 1993 et "The Spaghetti Incident?", un album réunissant Axl Rose, Duff McKagan et Slash sur des compositions originales.

Depuis sa reformation partielle en 2016, le groupe s’était uniquement contenté de quelques singles inédits avec "Absurd", "Hard Skool", "Perhaps" et "The General", sans jamais concrétiser un projet d’envergure. Pour l’heure, la patience reste de mise. En pleine tournée mondiale, les Guns N’ Roses sillonnent encore l’Amérique du Sud, laissant leurs fans dans l’attente de ce retour tant espéré. Mais cette fois, les signaux sont clairs : le trio légendaire est bien décidé à retourner en studio. “Ça arrivera quand ça arrivera”, conclut le guitariste, sûr de lui. Le compte à rebours semble lancé pour l’un des retours les plus attendus du rock.