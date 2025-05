Guns N' Roses : La véritable histoire sur la naissance du groupe !

Et aujourd'hui, nous sommes sur l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps !

La naissance de Guns N' Roses est avant tout une histoire de rencontres. Une alchimie presque magique entre cinq jeunes hommes, venus d’horizons différents mais unis par une même volonté : fuir un passé tumultueux et reconstruire leur vie grâce à leur passion pour la musique. Aucun d’eux ne soupçonnait qu’ils allaient former l’un des groupes de rock les plus iconiques de l’histoire.

Tout commence dans les années 1970, lorsque Michael Coletti et Saul Hudson arrivent à Los Angeles. Ils deviendront plus tard respectivement Steven Adler et Slash. Comme le raconte la biographie My Appetite for Destruction: Sex & Drugs & Guns N' Roses, Adler débarque en Californie depuis l’Ohio avec sa mère et son frère, fuyant un père violent. De son côté, Slash, né à Londres, grandit dans une famille d’artistes. Livré très jeune à lui-même dans les rues d’Hollywood, il découvre l’univers de la nuit et fréquente des figures comme Ron Wood des Rolling Stones ou David Bowie, ancien compagnon de sa mère.

Slash et Adler se rencontrent au collège et se lient immédiatement d’amitié. Leur passion commune pour la guitare et la batterie les pousse à fonder leur premier groupe. Slash se fait vite remarquer pour son talent, notamment dans le groupe Tidus Sloan.

Pendant ce temps, à Lafayette dans l’Indiana, deux lycéens se découvrent la même passion : Jeffrey Isbell, alias Izzy Stradlin, et Bill Bailey, qui deviendra W. Axl Rose. Bailey, élevé dans une famille pentecôtiste, chantait à l’église et vénérait Elton John. Grâce à Stradlin, il se tourne vers un style plus rock. Après avoir appris que son véritable père s’appelait William Rose, il adopte le nom de scène Axl Rose.

Après le lycée, Stradlin quitte sa ville pour Los Angeles, où il joue dans différents groupes. Axl le rejoint en 1982, après une première expérience dans le groupe Rapidfire. Ils fondent avec le guitariste Chris Weber un groupe qui s’appelle successivement AXL, puis Rose et Hollywood Rose. Leurs premières compositions, comme Reckless, poseront les bases du futur répertoire de Guns N' Roses.

En 1984, Slash et Adler rejoignent brièvement Hollywood Rose, avant de partir sur d’autres projets. Axl intègre LA Guns, le groupe de Tracii Guns. Peu après, un nouveau personnage clé fait son apparition : Michael "Duff" McKagan. Originaire de Seattle, ce bassiste autodidacte a grandi au son des Beatles, des Rolling Stones, et surtout du punk. Dans son autobiographie It's So Easy: And Other Lies, il raconte comment il répond à une annonce pour un groupe nommé Road Crew, où il rencontre Slash et Adler, mais ne s’y engage pas.

En 1985, Izzy Stradlin propose à McKagan de rejoindre un nouveau groupe, né de la fusion entre LA Guns et Hollywood Rose : Guns N' Roses. À ce moment-là, la formation compte Axl Rose au chant, Tracii Guns à la guitare solo, Stradlin à la guitare rythmique, Rob Gardner à la batterie, et McKagan à la basse. Rapidement, Guns et Gardner quittent le projet, laissant la place à Slash et Adler.

C’est en juin 1985, lors de leur première répétition en studio à cinq, que la magie opère. « Dès le premier instant où nous avons commencé à jouer tous les cinq ensemble, nous avons immédiatement réalisé que nous avions la bonne alchimie », se souvient McKagan. « L’alchimie entre nous a été immédiate, puissante et profonde. C’était surprenant et nous l’avons tous compris instantanément. »

Quelques jours plus tard, ils prennent la route pour une tournée chaotique, surnommée plus tard "The Hell Tour". Leur voiture tombe en panne à la sortie de Los Angeles, les forçant à faire du stop jusqu’à Seattle – un périple de plus de 1800 kilomètres. Mais cette galère renforce leurs liens, et à leur retour en Californie, le groupe est prêt à conquérir le monde.

Guns N' Roses était né. Cinq âmes brisées réunies par le rock, prêtes à graver leur nom dans l’histoire. Un mélange explosif de rebellion, de talent brut et d’une rage de vivre devenue légendaire.