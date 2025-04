Guns N' Roses : Découvrez l'incroyable histoire derrière "Sweet Child O' Mine"

Et une fois n'est pas coutume, c'est une chanson dédiée... à une femme !

Sweet Child O' Mine est sans doute l’une des chansons les plus emblématiques de Guns N' Roses. Véritable ovni dans le paysage des ballades rock, ce titre au rythme rapide bouscule les codes du genre avec une énergie brute et une sensibilité à fleur de peau. Ce qui est fascinant, c’est que pour la majorité des membres du groupe, la composition de ce morceau mythique est née… d’une simple plaisanterie.

« Écrire et répéter cette chanson a été très compliqué. À l'époque, cette chanson était pour moi une ballade très sentimentale », confiait Slash dans une interview relayée par Here Today Gone To Hell. Ce riff culte, devenu légendaire, n’était au départ qu’un échauffement improvisé. Et pourtant, il allait changer le destin du groupe.

De son côté, Axl Rose, l’âme romantique de la bande, voyait les choses autrement. À cette période, le chanteur était en pleine phase d’écriture pour le groupe et a choisi de transformer un poème qu’il avait écrit pour Erin Everly, sa petite amie de l’époque, en paroles de chanson. Fille du musicien folk rock Don Everly (The Everly Brothers) et de l’actrice britannique Venetia Stevenson, Erin avait tout d’une muse.

Leur histoire débute à Los Angeles alors qu’ils n’ont que 19 ans. Coup de foudre immédiat. Erin, alors mannequin, quitte New York pour s’installer en Californie auprès d’Axl. Leur relation est intense, passionnée… et destructrice. « Erin et moi, nous nous traitions très mal. Parfois, nous nous traitions bien, car nos enfants étaient nos meilleurs amis », a raconté plus tard le chanteur. « D’autres fois, au contraire, nous nous gâchions la vie. »

Malgré les tensions, ils se marient le 28 avril 1990 à la Cupid's Wedding Chapel de Las Vegas. Mais ce rêve d’amour ne durera pas : 48 heures après, Axl Rose demande l’annulation du mariage. Le couple reste ensemble quelque temps encore, mais une fausse couche, quelques mois plus tard, marquera le début de la fin. Dix mois après leur union, ils se séparent définitivement.

Et pourtant, malgré les blessures, Erin Everly garde une affection intacte pour la chanson. « Je sais qu’elle est fière de cette chanson », confie Marc Canter, ami de longue date de Slash. « Je suis sûr qu'elle en est toujours fière. Elle l'aimera toujours. Et elle est dans la vidéo ! »

Le clip de Sweet Child O' Mine immortalise ainsi une époque où l’amour entre Axl et Erin brillait encore, avant que les orages ne viennent tout balayer. Leur histoire d’amour s’est éteinte, mais leur romance tourmentée vit toujours à travers cette chanson culte. Le lien entre eux, aussi chaotique soit-il, a donné naissance à l’un des plus beaux titres de l’histoire du rock. Une preuve que même les amours les plus complexes peuvent engendrer de la beauté… inoubliable.