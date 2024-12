Guns N'Roses : Axl Rose continue de clamer son innoncence

Son affaire d'agression sexuelle est désormais close et s'est réglée à l'amiable.

Les fans de Guns N'Roses ont eu quelques bonnes nouvelles cette année, puisqu'on a notamment appris qu'un album était en préparation. On a aussi vu, tout au long de 2024, Slash ou Duff McKagan en grande forme, mais malheureusement, on aura aussi eu quelques nouvelles moins joyeuses. Comme les accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'Axl Rose, le membre le plus ancien du groupe, après une plainte déposée par Sheila Kennedy en novembre 2023 pour des faits qui remonteraient à 1989. Une histoire qui est désormais close, puisque le chanteur affirme avoir réglé cette affaire à l'amiable.

Fin de l'histoire ?

On le sait, la justice ne fonctionne pas exactement de la même manière aux Etats-Unis. Lorsqu'une plainte est déposée, les accusés et les victimes présumées ont un long moment pour se mettre d'accord avant de porter l'affaire devant les tribunaux. Par "se mettre d'accord", on entend bien sûr un aspect financier : les deux partis négocient d'une somme jugée raisonnable par les deux camps pour arrêter là la procédure, ce qui évite à tout le monde un procès long et coûteux. C'est ce qui est arrivé à Axl Rose.

La plainte a été classée avec préjudice et l'affaire ne pourra donc pas être lancée ni rejugée dans le futur. De son côté, le chanteur a affirmé à Rolling Stone qu'il était innocent : "Comme je l’ai fait dès le début, je nie les accusations. Il n’y a pas eu d’agression". Le problème c'est que maintenant qu'il a payé, on aura toujours un doute et il sera impossible de savoir le vrai du faux.

Mais il faut aussi avouer que depuis le début, la position de l'artiste n'a pas changé, et qu'il maintient sa version selon laquelle il n'a jamais rencontré ou parlé à la plaignante. En tout cas l'affaire est close, et Axl Rose va pouvoir se reconcentrer sur son travail avec les Guns N'Roses.