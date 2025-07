Billy Joel reprend des classiques de Guns N' Roses aux côtés de Axl Rose lors de son dernier concert au Madison Square Garden

Ce 25 juillet, Billy Joel achevait sa résidence de dix ans au Madison Square Garden. Un moment historique, dans lequel le “Piano Man” a été rejoint sur scène par un invité très spécial : Axl Rose des Guns N'Roses. Ensemble, le duo a repris "Live and Let Die" (la reprise des Guns N'Roses), "Highway to Hell" d’AC/DC, et "You May Be Right" de Billy Joel, afin de clore la soirée. Un concert légendaire pour Joel, qui a réalisé “le plus grand nombre de performances à vie pour un artiste” et signait avec cette ultime résidence son 150ème show !

Dans un post partagé sur Instagram le lendemain, Céline Dion a d'ailleurs félicité son ami de longue date pour ce record exceptionnel :

“Félicitations à mon ami de longue date Billy Joel pour la fin de sa résidence historique de 10 ans aujourd'hui au Madison Square Garden de New York (un lieu qui m'est également cher). Tu nous as mis dans un état d'esprit new-yorkais.”

Un exploit également salué par l’animateur américain Jimmy Fallon (derrière le Tonight Show), qui a remis une bannière à Billy Joel pendant le spectacle, avant de lui rendre hommage dans un bref discours :