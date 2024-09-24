Guns N' Roses : Duff McKagan annonce du nouveau prochainement !

Guns N' Roses de retour en studio !

C'est une nouvelle que les fans attendent depuis longtemps ! Et cela pourrait se concrétiser bientôt. En pleine promo pour son prochaine tournée de son dernier album solo “Lighthouse” sorti en 2023, le bassiste des Guns N' Roses, Duff McKagan révèle que des nouvelles sorties musicales du groupe vont voir le jour :

“Je vais sortir une nouvelle chanson, je pense, le jour où nous commencerons la tournée à Dublin. Mais il y a encore des nouveautés de Guns à venir, et cela ne devrait plus trop tarder.” - Duff McKagan

Mais pour l'instant la priorité, c'est de pouvoir alterner entre sa carrière en solo et la tournée qu'il fait avec le groupe de Hard Rock :

"Je pourrais sortir trois albums d’un coup, mais ce serait trop”

Un prochain album en préparation ?

Le dernier album studio du groupe date de 2008, une époque ou Duff et Slash n'était pas présent. Après la réunion entre les deux et le chanteurs Axl Rose en 2016, plusieurs morceaux sont sortis comme “Absurd” ou encore “Hard Skool”, aucun projet comprenant plusieurs titres n'a été prévu. Le bassiste s'était déjà confié en juin dernier sur les prévisions du groupe :

“Il y a du nouveau matériel. Comment allons-nous le sortir, je ne sais pas. Est-ce qu’on fait un album ou on continue avec des singles ? Je ne sais pas quelle est la bonne façon de procéder aujourd’hui .”

Pour voir l'interview en intégral :