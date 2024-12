Slash et Duff McKagan (Guns N' Roses) réunis pour la bonne cause !

Les deux membres du groupe légendaire se retrouve pour des projets parallèles.

Les Guns bientôt de retour ?

Ils montrent une fois de plus qu’ils ont le cœur sur la main ! Alors que les rumeurs d’un retour officiel des Guns N’ Roses s’intensifient, notamment grâce à Duff McKagan, qui a récemment évoqué l’arrivée de nouveaux morceaux, les membres du groupe poursuivent chacun leurs projets en solo. Cependant, une occasion unique a réuni deux des piliers du groupe pour un geste à la fois artistique et solidaire.

Un single caritatif pour une noble cause

Slash et Duff McKagan se sont associés à Cesar Gueikian, le président de la célèbre marque de guitares Gibson, pour enregistrer un nouveau single intitulé "I Can Breathe". Ce morceau fait partie d’une initiative visant à soutenir la National Alliance on Mental Illness (NAMI), une association dédiée à la santé mentale.

Les recettes de ce titre seront intégralement reversées à l’organisation, qui œuvre pour sensibiliser, soutenir et financer des programmes liés aux troubles mentaux. La participation de Slash et Duff à ce projet souligne l’importance qu’ils accordent à des causes essentielles, comme la santé mentale, un sujet trop souvent négligé.

Une tradition chez Gibson

Ce n’est pas la première fois que la marque Gibson mobilise des légendes du rock pour une cause noble. L’année dernière, Serj Tankian (System of a Down) et Tony Iommi (Black Sabbath) avaient collaboré avec Cesar Gueikian pour le single "Deconstruction". Avec "I Can Breathe", Gibson continue de mêler musique et engagement, confirmant sa place de figure emblématique dans le monde du rock.

Une alchimie intacte

La collaboration entre Slash et Duff McKagan sur ce projet montre que leur complicité musicale reste intacte, bien des années après leurs débuts avec les Guns N’ Roses. Leur énergie et leur talent se retrouvent pleinement dans ce titre, qui promet de séduire les fans du groupe et au-delà.