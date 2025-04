Guns N'Roses : un morceau inédit avec Elton John et Ringo Starr fuite sur le web

Un morceau au casting assez fou, qui est une reprise d'une chanson de T.Rex.

Les rockeurs ont toujours été productifs, surtout ceux qui siècle précédent, qui n'hésitaient pas à enregistrer des morceaux et des démos dès que l'occasion se présentait. Parfois, ces titres ne servaient à rien et disparaissaient dans les tiroirs d'une maison de disque ou d'un ingé son. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ! Et à l'heure des réseaux sociaux, on voit donc souvent des titres inédits de nos artistes préférés apparaître sur le Web. C'est ce qui s'est passé avec cet enregistrement des Guns N'Roses, sur lequel on retrouve Elton John et même Ringo Starr.

Encore plus improbable, c'est Zak Starkey, fils de Ringo Starr et actuel batteur de The Who (même si il y a eu un étrange quiproquo sur ce sujet la semaine dernière), qui a posté cet enregistrement inédit sur ses réseaux sociaux. Un enregistrement qui comprend un morceau qui est une reprise d'un tube du groupe britannique T.Rex, "Children Of The Revolution", sorti initialement en 1972.

Cette reprise, sur laquelle on peut entendre Slash, Axl Rose, Elton John, Duff McKagan et Ringo Starr, a initialement été enregistrée dans un but caritatif (visiblement, la lutte contre le cancer), et Zak Starkey a intentionnellement publié le morceau sur les réseaux pour inciter les gens à s'intéresser au sujet, dans l'espoir de sortir ce disque avec l'enregistrement inédit, pour récolter des fonds et lutter contre le cancer.

L'enregistrement date de 2017, et il a été fait sous l'impulsion de Duff McKagan et Zak Starkey. Dans le post Instagram qui accompagne l'extrait, on peut lire :

Sortons ce disque et aidons ces adolescents sur lesquels nous comptons tant en tant que musiciens. Si nous attendons encore, certains de ces jeunes courageux n’auront peut-être pas le temps de l’écouter. C’est la première moitié, et puis ça devient fou ! L’argent généré par ce disque sera reversé à la lutte contre le cancer chez les adolescents, s'il sort ce qui dépend entièrement du feu vert des formidables participants.

On dirait donc qu'il ne manque plus que l'accord des artistes pour mettre ce morceau dehors, histoire qu'on puisse le découvrir en intégralité et en bonne qualité !