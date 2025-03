Elton John en larme après une chanson qu'il a écrite

Ce morceau sera présent dans son prochain album !

C'est la dernière ligne droite pour Elton John ! Alors que son album "Who Believes In Angels" va sortir le 4 avril prochain, les dessous de ce projet tant attendu se dévoilent peu à peu. Pour l'instant, seulement deux morceaux ont été révélés : "Never Too Late" et "Swing For The Fences".

Celui qui s’est récemment réuni avec Coldplay et Ed Sheeran était l’invité du podcast "Smartless" pour parler de son nouvel album. Il est notamment revenu sur un titre qui l’a particulièrement touché, car il traite d’un sujet profondément intime : la mortalité.

"J’ai écrit une chanson pour terminer l’album, puis j’ai reçu les paroles, celles de Bernie Taupin. Je lisais le couplet, genre 'Oh, c’est vraiment joli'. Et puis j’arrive au refrain et bien sûr, ça parle de ma mort."

À 76 ans, la légende du rock commence naturellement à s’interroger sur le temps qui lui reste. Avec émotion, il poursuit :

"Lorsque vous atteignez mon âge, qui est proche de 100 ans, vous vous dites : 'Combien de temps me reste-t-il ?' Vous avez des enfants, vous avez un mari merveilleux, vous pensez à la mortalité. Alors, quand je suis arrivé au chœur, je me suis effondré pendant 45 minutes – et tout cela est filmé."

Ce nouvel album s’annonce donc comme une œuvre puissante et introspective, où Elton John aborde avec sincérité les réflexions qui l’habitent. Un témoignage poignant qui risque d’émouvoir autant l’artiste que son public fidèle.