Iron Maiden : Bruce Dickinson refuse de jouer à Glastonbury "devant Gwyneth Paltrow dans une tente parfumée"

Vous ne verrez probablement jamais le groupe Iron Maiden au festival Glastonbury.

Le weekend dernier à Londres avait lieu le célèbre festival de Glastonbury. Un évènement dont la renommée est devenue quasiment équivalent à Coachella, par exemple, en tout cas pour les Européens. Et si de nombreux groupes se pressent pour y être programmés, d'autres fuient le festival comme la peste. C'est notamment le cas du groupe Iron Maiden, dont le chanteur, Bruce Dickinson, a récemment déclaré que vous ne les verrez jamais de leur vie à Glastonbury.

Bruce Dickinson, et les rockeurs en général, sont connus pour ne pas avoir la langue dans leur poche. Mais il faut dire que les membres d'Iron Maiden ont appris à se montrer particulièrement exigeants au sujet de leurs concerts. Il y a quelques semaines, ils voulaient interdire les téléphones pendant leurs shows. Et cette semaine, Bruce a lancé un missile, lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient donné un concert à Londres, alors que Glastonbury avait joué au même moment :

J'ai toujours dit que je refuserais Glastonbury si jamais on nous invitait à le faire. Je ne veux pas jouer devant Gwyneth Paltrow et une yourte infestée de parfums. On veut que le public vienne nous voir en masse. Je suis impressionné par les prix que certains sont prêts à payer pour voir des artistes emblématiques.

On imagine qu'Iron Maiden trouve Glastonbury trop "mainstream", alors que eux veulent voir un public qui vient spécifiquement pour assister à leur propre concert, et non pas passer sur scène entre un groupe de pop et un autre de rap. Il est vrai que depuis plusieurs années, les festivals ont tendance à devenir des "fories aux influenceurs", venus prendre des photos et des vidéos d'artistes, parce que "c'est tendance d'être là". Pas de ça pour les vieux briscards d'Iron Maiden, donc, et en vrai, les arguments se tiennent, vous ne trouvez pas ?