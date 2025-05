Iron Maiden : le téléphone à leur concert, c'est un grand non !

L'ordre du jour ? Profiter le plus possible !

En ce moment, de nombreux artistes préconisent de garder les téléphones dans les sacs lors de leurs shows, et à raison : dans le public, certaines personnes passent plus de temps à filmer qu'à profiter, dérangeant au passage tous ceux qui se contentent de regarder et de profiter. Les gens en oublient l'essentiel : qu'ils sont là pour un concert en live, et non pour capturer chaque seconde du concert. C'est le cas notamment de Ghost, qui a littéralement interdit les smartphones lors de leur passage à Lyon et Toulouse. Mais un autre groupe, qui a plus de 5 décennies de scène dans les pattes, semble préconiser la même chose : Iron Maiden.

C'est dans un long communiqué de presse que le manager de longue date du groupe, Rod Smallwood, a expliqué son regret quant au nombre important de téléphones en concerts, autant pour le groupe que pour les spectateurs qui n'ont pas leur smartphone braqué sur les artistes :

"La quantité de téléphones utilisés de nos jours diminue le plaisir, en particulier pour le groupe qui est sur scène et qui regarde les rangées de téléphones, mais aussi pour les autres spectateurs." - Rod Smallwood

Si le manager n'impose pas une interdiction formelle d'utiliser les téléphones, il en appelle à la bonne intelligence de chacun des fans pour trouver le juste milieu.

"Nous pensons que la passion et l'implication de nos fans lors des concerts les rendent vraiment spéciaux, mais l'obsession du téléphone est devenue tellement incontrôlable qu'elle est inutilement distrayante, en particulier pour le groupe. J'espère que les fans le comprendront et qu'ils feront preuve de bon sens en limitant fortement l'utilisation des appareils photo de leur téléphone, par respect pour le groupe et pour les autres fans." - Rod Smallwood

En conclusion , le manager invite les fans à se "reconnecter à l'instant", et à profiter pleinement du moment, chose que l'on a moins tendance à faire quand on est constamment branché sur son smartphone.