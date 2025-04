Ghost sera de passage en France ce week-end et interdira les téléphones !

Une façon de pouvoir vivre l'instant présent en compagnie du groupe !

Pour tous les fans de Heavy Métal, c’est un week-end parfait qui s’annonce ! Le groupe suédois Ghost, mené par l’insaisissable Tobias Forge, débarque en France pour deux dates exceptionnelles : le 26 avril à Lyon, à la LDLC Arena, et le 27 avril à Toulouse, au Zénith. Une tournée éclair qui précède leur grand retour à Paris le 13 mai prochain, sur la scène de l’Accor Arena.

Mais ce que les fans lyonnais et toulousains s’apprêtent à vivre va bien au-delà d’un simple concert. La veille de la sortie de leur nouvel album "Skeleta", Ghost impose une règle aussi audacieuse qu’inédite : l’interdiction totale d’utiliser son téléphone pendant le show. Oui, vous avez bien lu. Les smartphones seront bannis.

Le but ? Se reconnecter à ce que doit vraiment être un concert : une expérience viscérale, ancrée dans l’instant, où chaque riff te traverse le corps et chaque refrain te relie aux autres. Tobias Forge y croit dur comme fer. Il a déjà vu ce concept à l’œuvre lors d’un show à Los Angeles, où les téléphones avaient aussi été mis au placard. Résultat : une foule en transe, une intensité décuplée, et une alchimie incroyable entre le groupe et son public.

"C’était comme un saut dans le passé ", confie le frontman masqué.

Une immersion totale, sans filtres, sans stories, sans notifications. Juste vous, la musique, et les spectres de Ghost.

Alors vous êtes prévenus ! Vous ne garderez peut-être pas de souvenirs numériques, mais vos souvenirs seront éternels. Et c’est peut-être ça, la vraie magie du Heavy Metal.