Ghost : un énorme évènement organisé pour la sortie physique de leur album "Skeletá"

Le groupe de metal suédois vous invite à découvrir leur album en personne, chez les disquaires, dès les premières minutes de sa sortie !

Ah, les formats physiques ! Qu'il s'agisse de disques ou de vinyles, ils ont occupé une place importante dans notre parcours de jeune auditeur de musique. A une époque où, sans streaming, vous écoutiez un album en boucle, car c'était bien souvent le seul que vous aviez à disposition, et que ça coûtait cher. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte, et la musique est devenue accessible et omniprésente, et a du coup un peu moins de saveur. Mais Ghost vous propose de revivre cette époque bénie, à l'occasion de la sortie de leur nouvel album "Skeletá" !

Une sortie pour laquelle les suédois ont décidé de soigner les choses, avec un évènement organisé spécialement pour les fans. En effet, le 25 avril prochain sortira le 6ème album studio de Ghost, et en guise de promo, Ghost a décidé de miser sur la nostalgie, en mettant en place un partenariat avec plusieurs disquaires et boutiques à travers le monde, pour organiser une sortie "physique" digne de ce nom. Le groupe donne rendez-vous aux fans dans les boutiques participantes, à 00h01, pour découvrir "Skeletá" en version physique.

Un moyen de renforcer l'aspect familial/communautaire des fans du groupe, qui pourront ainsi découvrir l'album en même temps, comme ça pouvait se faire à l'époque. La liste de tous les établissements qui participent est disponible ici. En France, seul le Dr. Feelgood Rocket, un bar spécialisé dans le rock/metal, situé à Paris dans le XIème arrondissement, participe à l'évènement, mais ça promet un beau rassemblement des fans du groupe, qui devraient être plutôt nombreux vu que c'est le seul établissement de France qui se joint à la fête.

On espère que ça fera passer aux fans un bon moment, car ce genre d'initiative gagnerait à être reproduit chez d'autres groupes ! Histoire d'associer des souvenirs à la découverte d'un album, à l'heure où la musique est devenue majoritairement consommée de manière "fast food", au volant de la voiture, sous la douche ou pendant le travail.

En ce qui concerne Ghost, en plus du nouvel album, l'équipe a également révélé l'identité de leur nouveau pape il y a peu de temps. Surtout, ils vont partir en tournée dans toute l'Europe, et notamment en France avec 3 dates à découvrir par ici !