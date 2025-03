Ghost : nouveau pape révélé, album "Skeletá" annoncé, et nouveau clip sorti !

Avec la sortie du clip de "Satanized", Ghost a lâché beaucoup d'informations à propos des semaines à venir.

Fiers représentants du metal nordique depuis le milieu des années 2000, le groupe Ghost aura beaucoup fait parler de lui lors des mois précédents. Ils ont notamment annoncé une grande tournée dans toute l'Europe, qui passera d'ailleurs par Lyon, Paris et Toulouse. Après avoir sorti un nouveau morceau l'été dernier, ils se sont mis à teaser l'arrivée d'un nouveau pape, personnage central dans l'univers du groupe. Cette semaine, ça y est : le visage du nouveau pape a été révélé dans le clip de leur nouveau single, "Satanized", qui annonce également un album !

Cela faisait plusieurs semaines que le groupe laissait traîner des indices concernant l'identité du prochain Pape qui viendra prendre la place de frontman du groupe. Toujours dans cette esthétique satanique extrêmement sombre, ils viennent de dévoiler le visage de Papa V Perpetua, dans le tout nouveau clip de "Satanized", qui vient de sortir.

Un titre assez mélodieux, très rythmé, qui va probablement très bien fonctionné sur scène. Au niveau de l'image, on y voit un personnage qui est au départ assez religieux mais qui va finir par par succomber à l'obscurité en assumant sa propre hérésie, et finir par devenir le fameux Papa V Perpetua.

Un single qui a aussi servi à annoncer le nouvel album du groupe, "Skeletá", dont on ne connait pas la date de sortie mais qui devrait normalement être publié avant le début de la tournée européenne de Ghost, ce serait logique. La tracklist, en revanche, est disponible, et on vous la met ci-dessous !

Tracklist de Skeletá