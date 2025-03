Ghost bientôt de retour sur scène, annonce l'élection d'un nouveau pape !

Le groupe va bientôt rentrer dans une nouvelle ère musicale, que les fans attendent avec impatience...

Ghost : Une histoire mystique et un nouveau pape pour chaque ère musicale

Depuis ses débuts, Ghost a su se démarquer par son univers unique mêlant mysticisme, théâtralité et heavy metal envoûtant. Créé par Tobias Forge, le groupe suédois repose sur une mythologie bien ficelée, mettant en scène un culte occulte dirigé par des papes sataniques. Avant chaque nouvel album, un nouveau "pape" est intronisé, marquant ainsi l’arrivée d’une nouvelle ère musicale. Ce rituel, inspiré des conclaves religieux, confère à Ghost une identité singulière et renforce l’adhésion de ses fidèles, les Nameless Ghouls et les fans du groupe.

Papa Perpetua, le nouveau guide de Ghost

Ces derniers jours, l’impatience était à son comble. Ghost avait annoncé l’arrivée imminente de Papa V Perpetua, cinquième pape de la lignée, succédant à Papa Emeritus IV. La confirmation de son élection est survenue de façon spectaculaire : une fumée blanche s’est échappée d’une mystérieuse boîte publicitaire installée sur le parking d’un salon de tatouages et de tacos à Las Vegas, clin d’œil aux conclaves traditionnels.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le Clergé de Ghost a officialisé la transition :

"Nous souhaitons vous informer que notre conseil de Sin City est terminé. L’ascension de Papa V Perpetua est imminente. Rassemblons-nous à partir de 6h00 du matin (heure de Paris), le mercredi 5 mars, pour célébrer cette nouvelle ère." - Ghost

Un sixième album en approche

Si les détails restent encore secrets, Ghost prépare activement son sixième album, qui succédera à Impera. Avec chaque nouveau pape, le groupe offre une direction musicale et esthétique renouvelée, rendant chaque album unique. La révélation officielle de Papa Perpetua marquera ainsi le début d’un nouveau chapitre pour Ghost, entre spectacle grandiose et riffs envoûtants. Les adeptes du groupe n’ont plus qu’à patienter jusqu’au 5 mars pour découvrir le visage de leur nouveau leader spirituel et le premier extrait de ce nouvel opus tant attendu.