Black Sabbath : l’adieu d’une légende avec un concert mythique

Hier, Black Sabbath a signé son dernier concert à Birmingham, là où tout a commencé. Un événement historique et chargé d’émotion, digne de l'héritage immense du groupe.

Le stade de Villa Park a résonné comme jamais lors du concert "Back To The Beginning", ultime show d'un groupe fondateur du Heavy Metal. Black Sabbath, s'est réuni avec sa line-up emblématique : Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, pour offrir un moment suspendu dans le temps, presque 60 ans après leurs débuts. Devant plus de 40 000 fans, ils ont interprétés quatre de leurs classiques : "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" et "Paranoid", dans une atmosphère unique. Le "Prince des Ténèbres", Ozzy, affaibli, a chanté depuis un trône orné de chauves-souris, clôturant ainsi cette page avec un symbolisme fort.

La journée a été un véritable florilège d’hommages. Pendant dix heures, de nombreuses légendes du rock se sont succédé : Metallica, Slayer, Gojira, Guns N’ Roses et bien d’autres ont rendu hommage à l’influence de Black Sabbath en reprenant leurs titres cultes. Parmi les moments forts du show, on note un drum-off sur "Symptom Of The Universe", une reprise de "Changes" par YUNGBLUD, ou encore un moment collectif dirigé par Tom Morello avec des grands noms du rock.

Le final fut à la hauteur de la légende, le cultissime titre "Paranoid", joué une dernière fois par ses créateurs, a déchaîné le public et scellé une page d’histoire. Les bénéfices de la soirée seront reversés à plusieurs associations caritatives locales.

Hier soir, Birmingham a surement été témoin de l’un des plus grands adieu de l’histoire du rock et de la musique.