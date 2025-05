Metallica : The Black Album bat un nouveau record !

Le groupe rentre encore un peu plus dans la légende

S’il y a bien un groupe qui a fait du métal un genre à part entière et qui a su rentrer dans la légende, c’est bien Metallica. En haut de l’affiche depuis des décennies, James Hetfield et sa bande ne cessent de marquer l’histoire du rock. Dernièrement, ils ont annoncé une tournée européenne en 2026… mais malheureusement aucune date en France n’a été communiquée pour le moment. En parallèle, un documentaire en hommage aux fans va également voir le jour. Mais ce n’est pas pour ces annonces que le groupe fait encore parler de lui aujourd’hui.

Cette fois, Metallica entre un peu plus dans la postérité grâce à un nouveau record historique. Le mythique Enter Sandman, qui a fait trembler les murs du rock à sa sortie, continue d’étendre son influence. Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), l’album Metallica (1991), plus connu sous le nom de The Black Album, vient d’être certifié 20 fois disque de platine. Un exploit monumental, qui équivaut à plus de 20 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis !

Et ce n’est pas tout : leur chef-d'œuvre de 1986, Master Of Puppets, franchit aussi un nouveau cap avec 8 disques de platine, soit 8 millions d’exemplaires écoulés. Un doublé qui témoigne de la longévité, de la popularité et de l'impact colossal du groupe sur plusieurs générations de fans.

Avec ces nouvelles certifications, Metallica confirme une fois de plus son statut de légende vivante du rock et du heavy metal. Et même sans passer par la France en 2026, leur empreinte reste bien présente dans le cœur des fans tricolores… et sur les étagères des disquaires du monde entier.