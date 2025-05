Metallica : le groupe traumatisé par la diffusion du documentaire "Some Kind Of Monster"

Les membres de Metallica étaient tellement choqués que le film a failli ne jamais sortir.

L'art du documentaire dans la musique, c'est quelque chose qui peut se révéler assez délicat. Soit on n'en montre pas assez, et ça passe alors pour un exercice de comm' sans trop d'intérêt, soit on en montre trop et on peut vite être accusé de voyeurisme, en disant qu'il y a des choses que le public n'a pas besoin de voir. Concernant "Some Kind Of Monster", le documentaire culte consacré au groupe Metallica, il se situerait plutôt dans la seconde catégorie. Au point que même les membres du groupe ont été choqués lorsqu'ils ont vu l'œuvre pour la première fois.

C'est Joe Berlinger, coréalisateur du film, qui a dévoilé cette information lors d'une interview pour le podcast Greateast Music Off All Time. Lors de la première projection, le documentaire avait sévèrement plombé l'ambiance :

C’était une projection de plus de trois heures. Il n’y a pas eu un seul mot pendant toute la projection, pas un rire, pas un moment de reconnaissance, juste un silence total. Et ça ne sentait pas bon.

A la fin du visionnage, les réalisateurs ont eu droit à des attitudes très négatives, et ça s'est empiré lors de la discussion qui a suivi cette projection. Une discussion qui a eu lieu dans les locaux du groupe.

On a passé des heures à discuter autour de la table. ‘Vous ne pouvez pas dire à nos fans que nous avons payé Rob Trujillo un million de dollars’. ‘On ne peut pas montrer Lars en train de vendre son art aux enchères’. ‘On ne peut pas montrer ça’. ‘On ne peut pas faire ça’. Et tout le film s’écroulait sous nos yeux.

Joe Berlinger et Bruce Sinofsky commençaient donc à avoir très peur pour leur film, mais Lars Ulrich s'est montré plutôt détendu, et c'est James Hetfield qui a finalement permis au documentaire de sortir en l'état.

James s’est levé et a dit : ‘Écoutez, c’est douloureux à regarder. Mais vous avez fait exactement ce que vous avez dit que vous feriez. C’est un portrait honnête, brut, véridique de ce que nous avons traversé'.

James Hetfield a fait le rapprochement avec le documentaire "Cocksucker Blues", finalement interdit par les Rolling Stones à l'époque, en disant que les fans auraient adoré voir ce film et que le fait de l'avoir interdit a pu être vécu comme une frustration. Il a fini par donner le feu vert à la sortie du film, et il a bien fait, puisque "Some Kind Of Monster" est devenu un documentaire culte de l'univers musical, et que Metallica ont eux aussi été salués d'avoir eu le courage d'être présentés ainsi, lorsque le groupe était au bord de l'implosion avec des tensions énormes.

D'ailleurs, c'est maintenant à leur tour de produire un documentaire sur leurs fans, pour les remercier de leur amour! Un film qui ne va pas tarder à sortir, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus.