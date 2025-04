Metallica va bientôt sortir un documentaire officiel sur ses fans

Le film s'appellera "Metallica Saved My Life", un titre assez évocateur.

45 ans d'existence, mais loin, vraiment très loin d'être démodés, ce qui n'est pas donné à tous les artistes : Metallica est définitivement légendaire. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme l'un des plus grands groupes de metal de tous les temps et que chaque nouvelle sortie de Metallica, qu'il s'agisse d'un concert, d'une tournée ou d'une réédition, peut provoquer des émeutes. Ils ont transformé tout ce qu'ils ont touché en or, et ça, ils le doivent à leur talent, mais aussi à leurs fans, qu'ils ont décidé de mettre en avant dans un documentaire.

Un film dont le nom est tout sauf modeste, mais la modestie, on s'en fout, lorsqu'on est au sommet de manière justifiée : le documentaire s'appellera en effet "Metallica saved my life", en toute humilité. C'est Jonas Akerlund qui sera chargé de la réalisation, et le but est de collecter les récits de ceux dont le groupe a changé la vie. Une manière de mesurer l'impact de Metallica auprès de sa fanbase, pour mieux se rendre compte du phénomène.

Metallica Saved My Life explore notre univers à travers les vies de fans qui se sont soutenus les uns les autres pendant plus de quarante ans, à travers les hauts et les bas, les épreuves et les triomphes. Et oui, on y apparaît aussi un peu.

Les membres du groupe seront tous présents dans l'œuvre, mais il y aura aussi d'autres stars qui viendront s'exprimer au sujet de Metallica, comme l'acteur Jason Momoa, connu pour son rôle de Khal Drogo dans "Game Of Thrones". Le docu sera diffusé en avant première entre avril et juin 2025, et devrait sortir officiellement un peu plus tard dans l'année. On vous tient au courant dès qu'on a la date officielle !