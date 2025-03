Metallica : Kirk Hammett va-t-il quitter le groupe ? Il se confie sur la suite de sa carrière

Au moins ça a le mérite d'être clair !

S'il y a bien un groupe légendaire avec une longévité déconcertante, c'est bien Metallica ! Plus de 40 ans dans l'industrie musicale, James Hetfield et ses amis sont toujours en forme et toujours engagés pour la bonne cause. Dernièrement, ils ont fait le buzz en s'associant à Apple pour un concert immersif en réalité virtuelle !

Mais après 40 ans de fidélité pour les membres du groupe, y a-t-il eu un moment de remise en question ? Kirk Hammett, guitariste légendaire, a tenu à mettre les choses au clair sur son envie de rester dans le groupe, même après tant d'années. Dans une interview accordée au Telegraph, il déclare :

“Quitter Metallica n’est pas une option. Si je le faisais, tout le monde me rappellerait que j’ai été dans Metallica.”

Il n'hésite pas à évoquer son rôle au sein du groupe et la relation qu'il entretient avec ses membres :

“J’ai moi aussi un caractère bien trempé. Et il m’arrive de me prendre la tête avec James et Lars. C’est le lot de ceux qui font partie d’un groupe depuis plus de 40 ans.”

Enfin, il revient sur les débuts du groupe et ce qui les a unis :

“On venait tous de foyers brisés. On était comme une bande de gamins paumés. Mais on a créé ce truc qu’on appelle Metallica, et c’est devenu notre refuge, la seule constante dans nos vies.”

Ainsi, Kirk Hammett ne semble pas prêt à tourner la page. Metallica reste son refuge, son histoire, et il compte bien continuer à en écrire les prochains chapitres aux côtés de ses compagnons de scène.