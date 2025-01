Metallica offre une énorme somme pour venir en aide aux victimes de l'incendie de Los Angeles

Une très belle initiative de la part du groupe et de sa fondation.

L'incendie grapille encore plus du terrain

James Hetfield et ses amis ont vraiment le cœur sur la main. En effet, Metallica a créé la fondation All Within My Hands où chaque année, ils organisent un concert de bienfaisance pour soutenir des associations. Dernièrement, ils sont venus en aide aux victimes de l'ouragan Hélène. Cette fois, c'est pour l'incendie à Los Angeles, où le guitariste d'Iron Maiden a perdu sa maison, que le groupe, par le biais de sa fondation, offre un soutien financier considérable.

500.000 dollars de dons

Grâce à leur initiative, Metallica va aider drastiquement les victimes de ce terrible incendie, qui n'est pas encore maîtrisé. Au total, c'est une somme de 500.000 dollars qui sera répartie entre deux organisations : le California Community Foundation’s Wildfire Recovery Fund et le Pasadena Community Foundation’s Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund.

Dans un communiqué, le groupe écrit :

"Au cours de la semaine écoulée, la communauté a perdu au moins 24 vies, près de 100.000 personnes ont reçu un ordre d’évacuation, 40.000 acres ont brûlé et plus de 12.000 structures – commerciales et résidentielles – ont été détruites. Cependant, les chiffres ne peuvent pas exprimer l’ampleur de l’angoisse alors que la catastrophe bouleverse les familles et démantèle les moyens de subsistance."

Ce geste de générosité témoigne une fois de plus de l'engagement de Metallica à soutenir les communautés touchées par des catastrophes naturelles. Avec leur fondation All Within My Hands, ils continuent de faire une différence concrète et durable dans la vie de nombreuses personnes.