Metallica annonce une grosse line-up pour son concert de bienfaisance !

S’il y a bien une chose que l’on peut reconnaître au groupe de James Hetfield, c’est leur générosité sans faille ! Après avoir apporté leur soutien aux victimes de l’ouragan Helene, Metallica revient avec une nouvelle édition de leur célèbre concert de bienfaisance, "Helping Hands", prévu pour le 13 décembre 2024 à Los Angeles. Une soirée qui promet d’être exceptionnelle, avec une line-up déjà impressionnante, et ce n’est que le début !

Un événement pour la bonne cause

L’objectif de ce concert annuel est de collecter des fonds pour leur fondation, All Within My Hands, qui finance des projets humanitaires et éducatifs à travers le monde. Grâce à cet engagement, Metallica apporte un soutien concret à ceux qui en ont besoin, et les fans du groupe ont une nouvelle occasion de se mobiliser autour d’une noble cause.

Une line-up de rêve

Si la programmation n’est pas encore complète, les premiers noms annoncés donnent déjà le ton. Parmi les artistes présents :

Sammy Hagar et Michael Anthony , figures incontournables du rock,

et , figures incontournables du rock, Le légendaire guitariste Joe Satriani ,

, Le batteur de renom Kenny Aronoff (connu pour son travail avec Lynyrd Skynyrd ),

(connu pour son travail avec ), Le duo SistaStrings, qui mêle habilement cordes et soul.

Avec une telle affiche, les amateurs de musique ont de quoi se réjouir, et l’événement s’annonce mémorable.

Lors de l’édition précédente, Metallica avait réussi à lever plusieurs millions de dollars pour des causes caritatives. Cette année, tous les espoirs sont permis pour que l’événement batte de nouveaux records, tant sur le plan artistique que sur celui de la solidarité.

Rendez-vous le 13 décembre pour une soirée où la musique et la générosité feront vibrer Los Angeles.