Iron Maiden : Le guitariste a perdu sa maison dans les flammes de Malibu

L'incendie à Los Angeles s'empirent de jour en jour...

Les incidents qui se déroulent actuellement à Los Angeles font des ravages d'une ampleur dramatique. À l'heure actuelle, on dénombre déjà 16 morts depuis le début de l'incendie, et ce sont également des milliers de maisons qui ont été détruites par les flammes. Même les maisons des stars de la musique ne sont pas épargnées par cette tragédie.

Alors qu'Iron Maiden a fait le tour de l'actualité en 2024, entre la mort de l'ancien chanteur Paul Di'Anno, le changement de batteur de Nicko McBrain à Simon Dawson, le groupe n'a décidément pas eu de répit cette année. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas pour la musique que l'on parle du groupe.

En effet, une nouvelle terrible a été annoncée sur les réseaux sociaux par la femme d'Adrian Smith, le guitariste du groupe. Leur maison de Malibu a été réduite en cendres par les flammes de l'incendie. Dans un message poignant, elle a écrit :

“Nous avons perdu notre maison. Merci pour votre soutien. Dernier coucher de soleil.”

Elle a ajouté :

“Nous sommes en sécurité. Nous sommes là l’un pour l’autre. Nous recommencerons. Merci pour votre soutien pendant cette période difficile.”

Ce drame humain et matériel vient rappeler que les feux de forêts sont des épreuves d'une violence rare, touchant sans distinction des milliers de familles, y compris celles des célébrités. Adrian Smith et sa famille pourront compter sur le soutien de leurs proches et de leurs fans pour surmonter cette épreuve.

Iron Maiden et ses membres sont habitués à affronter des tempêtes, mais celle-ci est d'une nature bien différente. Espérons que cette période de tumultes leur laisse bientôt un répit et qu'ils pourront retrouver un nouveau foyer pour continuer d'écrire leur légende.

Les pensées de la communauté musicale et des fans vont vers toutes les victimes des incendies en cours à Los Angeles.