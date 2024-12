Iron Maiden : L'émouvante vidéo hommage pour son ancien batteur Nicko McBrain !

Clap de fin pour Nicko McBrain. Et quel clap ! Après une carrière légendaire au sein d'Iron Maiden, le mythique batteur a annoncé qu’il se retirait des tournées pour prendre enfin du temps pour lui. Une page se tourne, mais une autre s’ouvre : c’est désormais Simon Dawson qui prendra la relève derrière les fûts pour les prochaines dates du groupe.

Pour son dernier concert, Nicko a eu droit à une sortie digne de sa carrière. Devant une foule de 90 000 fans réunis à Sao Paulo, l'émotion était palpable. Une soirée qui restera gravée dans l’histoire d’Iron Maiden, tout comme les mots de Nicko à ses fans :

“Tourner avec Maiden pendant 42 ans a été un voyage incroyable ! À mes fans dévoués, vous avez rendu tout cela possible et je vous aime !”

Sur les réseaux sociaux, le groupe a partagé une vidéo hommage touchante, dévoilant les coulisses de ce dernier concert inoubliable. Un moment chargé d’émotion qui a ému des milliers de fans à travers le monde.

Avec 42 ans de carrière, Nicko McBrain a marqué de son empreinte l'histoire du rock et d'Iron Maiden, et ce dernier au revoir prouve une fois de plus l'attachement du groupe et de ses fans à ce musicien d’exception. Foutues poussières dans l'œil...