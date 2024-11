Le guitariste Tom Morello va tout faire pour qu'Iron Maiden soit admis au Rock and Roll Hall of Fame

Très investi, le musicien considère que cet oubli est "la plus grande omission actuelle"

Un cri du coeur d'un fan en colère

Il y a des fans plus investis que d'autres. Alors qu'il était interviewé pour le podcast de l'animateur Eddie Trunk, le guitariste de Rage Againt The Machine Tom Morello s'est insurgé contre l'absence du groupe Iron Maiden dans le Rock and Roll Hall of Fame, une célèbre institution américaine qui conserve toutes les archives et les moments les plus marquants des groupes de rock les plus influents. Etant très fan du groupe de métal, Tom Morello considère que c'est un vrai manquement :

"Je ferais n’importe quoi pour qu’Iron Maiden y entre. Il y a d’autres groupes méritants, mais pour moi, Iron Maiden est la plus grande omission actuelle du Rock and Roll Hall of Fame” - Tom Morello

Si le principal intéressé, le chanteur et leader du groupe Iron Maiden Bruce Dickinson s'est montré assez indifférent à cette reconnaissance du Rock of Fame, Morello est ferme sur ses positions : en tant que fan, il faut absolument que le groupe soit intégré au Rock and Roll Hall of Fame, c'est une question de principe.

“Iron Maiden représente le summum des groupes de Metal, et ils ne sont pas dans le Hall of Fame. Moi, en tant que fan, j’y tiens énormément ” - Tom Morello

Tom Morello, bien décidé à faire introniser Iron Maiden

Et pour ça, le guitariste va tout mettre tout en oeuvre pour aller au bout de son objectif. Son avantage ? Il fait partie du comité de nomination du Rock & Roll Hall of Fame, et compte bien utiliser sa position pour arriver à ses fins.

“Je vais utiliser toute l’influence limitée que j’ai pour essayer de faire entrer Iron Maiden au Rock and Roll Hall of Fame" - Tom Morello

Le soutien inébranlable de Morello montre l'importance qu'Iron Maiden a dans le cœur des fans de metal et combien leur intronisation au Rock Hall serait célébrée comme un triomphe pour le genre, tel un symbole. En tout cas, les fans peuvent compter sur l'acharnement de Morello, qui ne compte pas lacher le morceau jusqu'à gain de cause.