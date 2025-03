Metallica et Apple s'associent pour une révolution musicale via la réalité virtuelle

Une expérience immersive de concerts qui ne va laisser aucun fan indifférent.

Metallica fait véritablement partie des plus grands groupes de metal de tous les temps. Et même s'ils sont certainement cessé de révolutionner la musique depuis presque 30 ans, le travail est fait, ils ont écrit l'histoire de cette musique pour de vrai, en repoussant les limites du succès commercial. Leur "Black Album" s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires, et ils continuent encore à sortir de bons projets aujourd'hui, après 45 ans de carrière. Niveau concert, là encore, ils ont mis la barre très haut, et ce n'est pas fini : ce nouveau partenariat avec Apple s'annonce lui aussi révolutionnaire.

Car un concert de Metallica, c'est une expérience assez unique, comme peuvent en témoigner des millions de fans à travers le monde. On en ressort marqué comme rarement on peut l'être avec n'importe quel autre groupe. L'aura des californiens est telle qu'ils ont récemment mis en place un partenariat avec Apple afin de rendre disponible un de leurs shows à Mexico en réalité virtuelle (ou augmentée), via l'Apple Vision Pro.

Une collaboration qui sera effective à partir du 14 mars 2025, demain donc. Cette "expérience de concert immersive" a donc été filmée à Mexico en 2024 pendant leur tournée M72. Un concert pendant lequel Apple avait déployé 14 caméras Apple Immersive Video, certaines étant même suspendues à des câbles pour des prises de vues aériennes. Un EP live de Metallica nommé "Metallica Live From Mexico City" sera également disponible en Spatial Audio sur Apple Music, à partir du 14 mars.

Avec leur technologie vidéo à 180 degrés, la ultra-haute définition, on aura donc droit à un petit bijou de technologie pour ceux qui bénéficient de la Apple Vision Pro. On imagine que cette initiative devrait ensuite être adaptée à d'autres groupes dans un futur plus ou moins proche. Cette collaboration avec Metallica est évidemment un "produit d'appel" pour inciter les gens à acheter l'appareil de "réalité mixte" comme le nomme la marque, qui coûte quand même la bagatelle de... 4000 euros, au minimum. Pas donné à tout le monde.