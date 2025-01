Metallica : Robert Trujillo révèle pourquoi il ne crée que peu de morceaux

En 2024, Metallica était partout, pour le plus grand bonheur des fans de metal et de rock en général. En concert, en tournée, et même sur Fortnite, le groupe a fait carton plein cette année, avec des prestations sur scène qui vont rester dans les mémoires. Pas de nouvel album de sorti pour cette année, mais ça n'a pas empêché les médias de solliciter les membres du groupe pour des interviews. Notamment Robert Trujillo, bassiste officiel de l'équipe depuis 2003, qui a toujours des choses drôles ou intéressantes à raconter.

Si vous êtes un fan hardcore de Metallica, ça vous est sans doute déjà arrivé de parcourir les crédits d'un de leurs albums. Dans ces crédits, il est très difficile (pas impossible, mais difficile) de trouver le nom de Robert Trujillo, rarement crédité en tant que compositeur des morceaux, et ce dernier a expliqué pourquoi au média Ultimate Guitar.

Je rejoins Metallica, et ces gars-là écrivent des chansons extraordinaires, et je ne vais pas m’y insérer soudainement. J’aime que les gens soient heureux et à l’aise . Mon rôle est toujours de soutenir ce qui est nécessaire à l’équipe. J’écris une chanson avec les gars, je contribue de cette façon.

Il est vrai que Trujillo n'apparaît que sur un seul titre de "Hard Wired... to self-destruct" et seulement 3 morceaux de "72 Seasons", ainsi que sur l'ensemble de l'album "Death Magnetic" comme tous les autres membres du groupe. Mais pour lui, ça n'a aucune importance, puisqu'il sait que le groupe travaille et compose toujours en groupe, et que ses idées sont écoutées quand il décide de s'exprimer sur la création de tel ou tel titre.

Que mon nom apparaisse ou non sur la chanson, je suis dans la pièce à chaque fois que nous travaillons sur de la musique : je suis là, avec Lars et James. Parfois, je me dis " J’ai des idées géniales " et James est toujours réceptif. Si vous écoutez la partie centrale de "You Must Burn !" sur le nouvel album, c’est James et moi qui jammons, puis cela devient une partie de cette chanson en particulier.

C’est comme si vous alliez vivre avec ces gens ; c’est comme une famille. C’est une fraternité. Il faut respecter cela et respecter les gens. Et quand vous êtes dans l’espace de l’autre, vous devez vous respecter mutuellement. Il faut aider les gens à s’élever, et tout ce genre de choses entre en ligne de compte.