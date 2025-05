Metallica : une tournée européenne vient d'être annoncée pour 2026

Avec la présence de Gojira et de Knocked Loose pour une date bien précise.

Tous les membres de Metallica ont déjà la soixantaine, mais on ne voit pas un seul signe de fatigue chez eux. Au contraire, la passion semble toujours intacte, et nos metalleux se font toujours autant plaisir sur scène, eux qui sont actuellement en tournée dans toute l'Amérique. Une tournée qui fait beaucoup de bruit, et qui cause même des petits tremblements de terre là où ils passent. Et attendez vous à voir la même chose en 2026, puisque les membres du groupe viennent d'annoncer une tournée européenne pour l'année prochaine !

La tournée vient en effet d'être officiellement annoncée sur les réseaux sociaux du groupe. Elle s'inscrit dans la continuité de la sortie de leur album "72 Seasons" en 2023. Plusieurs dates européennes sont donc au programme. Certaines sont un "one shot", les fameuses "One Night Only", pendant que d'autres s'étalent sur tout un weekend, avec deux nuits de concerts, 2 sets différents et pas mal de choses qui changent d'une soirée à l'autre, pour être certain d'offrir une expérience vraiment unique aux fans à chaque concert. Malheureusement, la tournée ne passera cette fois pas en France.

Par contre, il y aura tout de même une date pas très loin de chez nous puisque Metallica passera en Suisse le 27 Mai 2026. Et pour l'occasion, ils seront accompagnés par le fleuron du metal français, le groupe Gojira, qui a définitivement franchi un pallier l'année dernière en terme de popularité à l'internationale. Ce ne sont pas les seuls : Pantera, Knocked Loose et Avatar accompagneront également Metallica sur leur tournée. Une excellente nouvelle pour les fans de metal et de hard rock, qui vont avoir droit à des soirées de concerts épiques, on peut dire qu'on a déjà hâte d'y être !

Pour ceux qui sont intéressés, soyez attentifs : la billetterie en ligne ouvre le 30 Mai 2025, et une prévente est également prévue pour la journée du 27 Mai, mais uniquement pour les membres du fan club.