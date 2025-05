Metallica : Pour Kirk Hammett il devrait être "bien meilleur à la guitare".

C’est une déclaration aussi étonnante qu’humble de la part d’une icône du metal. Kirk Hammett, le mythique guitariste de Metallica, a récemment confié lors d’un entretien avec Metal Hammer qu’il estime ne pas être à la hauteur de certains talents actuels. Une révélation surprenante quand on connaît le talent et la notoriété de ce musicien, dont les solos font partie des piliers de l’histoire du metal.

Metallica, c’est bien plus qu’un groupe. C’est une machine de guerre musicale qui a changé le métal à tout jamais, influençant aussi bien les groupes contemporains que le cinéma. Dernier exemple marquant : le réalisateur du film Sinners a avoué s’être inspiré d’un morceau culte du groupe pour composer l’univers sonore de son long-métrage. Une preuve supplémentaire de l’influence culturelle du quatuor de San Francisco.

Alors que la bande de James Hetfield s’offre une nouvelle jeunesse avec une réédition audacieuse de l’album Load, les membres du groupe enchaînent les interviews promotionnelles. L’occasion pour Kirk Hammett de revenir sur l’évolution du monde de la guitare et de livrer un regard lucide sur la nouvelle génération de guitaristes.

"Je vois beaucoup [de gens sur YouTube] et je suis sacrément impressionné. Il y a des guitaristes extraordinaires et je me demande pourquoi ils ne travaillent pas, pourquoi ils n’enregistrent pas. Et puis je me dis... peut-être qu’ils ne peuvent pas. Peut-être qu’ils ont un travail, une famille, ou quelque chose qu’ils ne peuvent pas laisser derrière eux."