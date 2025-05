Metallica se réinvente avec une nouvelle édition titanesque de leur album "Load"

Un voyage temporel en plein cœur des années 90 avec Metallica, ça vous dit ? C'est ce que vous propose le groupe le 13 juin prochain, avec une nouvelle édition complètement remasterisée de leur album Load, sorti en 1996, une occasion parfaite de se replonger dans cette époque charnière de Metallica, période où le groupe s'éloignait progressivement du trash metal pour se rapprocher davantage du pop-grunge.

Si l'album avait déclenché quelques controverses à sa sortie, aujourd'hui il est d'autant plus populaire auprès des fans aguerris, comme l'expliquait le guitariste Kirk Hammett dans une interview accordée à nos confrères de Rolling Stone :

"On pourrait se dire : ‘Allez, et si on retournait vers les années 90 ?’ Ce n’est pas une mauvaise idée. À l’époque, ‘Load’et ‘Reload’ avaient essuyé pas mal de critiques, mais aujourd’hui, les fans nous disent qu’ils adorent cette période. On joue ‘Fuel’ et le public devient dingue. On joue ‘Until It Sleeps’ et ils connaissent chaque parole." - Kirk Hammett