Metallica de retour en tournée, le groupe met le feu sur scène !

James Hetfield et sa bande nous avaient manqué !

Metallica est bel et bien de retour ! Après plusieurs mois de pause, le mythique groupe de thrash metal américain reprend sa tournée M72, pour le plus grand bonheur des fans. Débutée en 2023 à Amsterdam, cette tournée monumentale connaît une nouvelle impulsion avec un show brûlant donné le 19 avril dernier au JMA Wireless Dome, dans l’État de New York.

Et ils n’étaient pas seuls pour faire trembler les murs : Pantera et Suicidal Tendencies ont également rejoint la scène pour une soirée 100% metal, intense et survoltée. Une affiche qui a ravi les fans, tous venus assister à ce moment historique.

Depuis le concert caritatif "Helping Hands" du 13 décembre 2024, c’était la première fois que James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et Robert Trujillo retrouvaient leur public. Une attente largement récompensée par un show explosif mêlant classiques et nouveaux titres.

En parallèle de leur présence scénique, le groupe reste omniprésent dans l’univers musical avec le documentaire "Metallica Saved My Life", un hommage vibrant à l’impact du groupe sur ses fans à travers les générations. Toujours tourné vers l’innovation, Metallica s’est aussi récemment associé à Apple pour une révolution musicale à travers la réalité virtuelle. Un pas de plus dans la légende pour un groupe qui ne cesse de repousser les limites.

La tournée M72 continue de promouvoir l’album "72 Seasons", sorti en 2023, et la setlist de ce 19 avril en dit long sur l’énergie toujours intacte du groupe :

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Hit The Lights

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk And Rob Doodle

The Day That Never Comes

Fuel

Orion

Nothing Else Matters

Sad But True

One

Seek & Destroy

Master Of Puppets

Enter Sandman

Toujours plus puissants, toujours plus déterminés, Metallica prouve encore une fois qu’ils sont bien plus qu’un groupe : une légende vivante, prête à enflammer les scènes du monde entier encore longtemps.