ZZ Top : Frank Beard de retour au sein du groupe pour la tournée !

C'est clairement la bonne nouvelle de la semaine : Frank Beard va mieux.

Les ZZ Top, avec leurs chapeaux, leurs lunettes, leurs barbes iconiques, sont un groupe qui a véritablement marqué l'histoire du rock et de la musique dans le monde. Avec plus de 70 millions d'exemplaires écoulés à travers la planète, et une carrière de plus de 55 ans, on peut dire qu'on a affaire à des monuments. Des légendes encore actives, qui ont d'ailleurs programmé plusieurs concerts tout au long de l'année 2025. Sauf qu'ils ont dû affronter un problème inattendu : Frank Beard, le batteur historique du groupe, a quitté la tournée à cause de problèmes de santé. Heureusement, il va mieux !

C'est un peu la bonne nouvelle de la semaine : après deux mois de soins, pour un problème dont la nature exacte n'a pas été communiquée, Frank Beard est de retour, visiblement en pleine forme si on en croit le communiqué du groupe. Le batteur va même pouvoir réintégrer la tournée estivale, qui va sillonner les Etats-Unis, alors qu'il avait raté les deux derniers mois de concerts des ZZ Top.

Nous sommes heureux que Frank soit de retour avec Elwood, et votre serviteur, BFG. Il nous a manqué et nous avons hâte de monter le son et de faire du rock avec lui, comme cela a été le cas pendant les quelques centaines de décennies écoulées. Son rétablissement complet mérite d’être célébré et c’est précisément ce que nous avons l’intention de faire de façon permanente. Bon retour, mon ami !

Si on en croit le communiqué posté par Billy Gibbons, pilier du groupe, les ZZ Top sont très heureux de réintégrer leur membre historique et de partir en tournée avec lui. On espère que les problèmes de santé vont les laisser tranquille, car les membres du groupe ont tout de même tous plus de 70 ans.