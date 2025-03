ZZ Top : Gros coup dur pour le batteur Franck Beard contraint de se retirer de la tournée du groupe

Il va devoir quitter ses amis pour des raisons médicales.

Quand on parle de groupe légendaire dans le monde du rock, les ZZ Top sont souvent mentionnés à juste titre. 55 ans que le groupe enchaîne les succès et les tournées, malgré la mort du défunt bassiste Dusty Hill. Aujourd’hui composé de trois membres, le groupe n’a toujours pas pris une seule ride et continue d’enflammer la scène avec des concerts d’anthologie.

Malheureusement, un des membres va devoir quitter la tournée en cours de route. Membre du groupe depuis près de 55 ans, Franck Beard, le batteur, doit mettre sa participation sur pause pour des soucis de santé.

Un communiqué officiel sur Instagram

C’est sur le compte Instagram du groupe que la triste nouvelle a été annoncée :

"Franck Beard se retire temporairement de la tournée pour s’occuper d’un problème de santé qui doit être traité à court terme."

Pour assurer la continuité des concerts, le groupe a choisi de le remplacer par John Douglas, un musicien déjà bien connu de leur entourage. Ce dernier avait déjà pris la place de Beard en 2002, lors d’un concert à Paris, après que le batteur ait subi une appendicectomie.

Le message officiel conclut en déclarant que tout le monde "espère un prompt rétablissement" pour Franck Beard.

ZZ Top continue la tournée

Malgré ce coup dur, les ZZ Top poursuivent leur tournée avec la même énergie qui les caractérise. Le public reste fidèle, et l’arrivée temporaire de John Douglas promet un show à la hauteur de la réputation du groupe.

En attendant, les fans espèrent voir Franck Beard reprendre sa place derrière les fûts dès qu’il sera remis sur pied.