ZZ Top : Billy Gibbons raconte sa première rencontre avec Dusty Hill

"Il s’est effondré sur le sol et a perdu connaissance"

Le groupe ZZ Top a traversé plus d'un demi-siècle de chansons, malgré les hauts et les bas. Retour sur la rencontre entre Billy Gibbons, le chanteur et guitariste du groupe, et Dusty Hill, le bassiste qui a rejoint ZZ Top en 1970.

Billy Gibbons a récemment partagé l'anecdote de sa toute première rencontre avec Dusty Hill lors d'une interview. C'est Frank Beard, le batteur du groupe, qui avait suggéré à Gibbons de rencontrer Hill : "Frank m’a dit : 'Je veux te présenter Dusty, il vient vers 15h." Puis 16h, 17h… toujours pas de Dusty. À 19h, on frappe enfin à la porte. J’ouvre et ce type est là, tenant un gallon de vin. Il a fait un pas à l’intérieur et m’a dit : "Hé, mec, je voulais juste te dire, je suis Dusty." Et là, il s’est effondré sur le sol et a perdu connaissance. Je me suis dit : "Bon, ça va être mon gars !"

Bien que cette première impression ait pu sembler étrange voire alarmante pour certains, elle n'a pas découragé Billy Gibbons. En effet, dès le lendemain matin, Dusty était prêt à montrer ses talents. Les deux musiciens ont décidé de jammer ensemble pendant trois heures sur un rythme shuffle classique du blues-rock.

C'est là que tout est rentré dans l'ordre pour Billy : "Je me suis dit : "Ça va marcher !" Ce moment marquera non seulement leur collaboration musicale mais aussi leur amitié.