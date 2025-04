ZZ Top : Plusieurs concerts annoncés pour 2025 !

Mais on ignore encore si Franck Beard pourra revenir au sein du groupe.

On pourrait les appeler ZZ "au" Top ! Même après des décennies dans le monde du rock, le légendaire groupe texan garde encore une forme épatante. Malgré les années, ZZ Top ne faiblit pas, et continue d'enflammer les scènes avec son style inimitable, ses barbes mythiques et son blues-rock survolté.

Une petite ombre au tableau cependant : Frank Beard, le batteur historique du trio, a dû quitter le navire en cours de route pour raisons de santé. Une absence qui attriste forcément les fans, tant il faisait partie de l'ADN du groupe. Mais au-delà de cette mauvaise nouvelle, ZZ Top poursuit sa tournée "Elevation" et compte bien montrer qu’ils n’ont toujours pas pris une ride.

Et pour les fans, une bonne nouvelle vient adoucir cette absence : de nouvelles dates ont été annoncées pour 2025 ! C’est dans une publication Instagram que ZZ Top a partagé l’info, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a fait l’effet d’une bombe chez les amateurs du genre.

Malheureusement… toujours pas de date française à l’horizon. Le groupe a pour le moment ajouté des dates aux États-Unis et au Canada. Il va donc falloir patienter encore un peu pour voir Billy Gibbons et sa bande fouler les scènes de l’Hexagone. Avec un peu de chance, Frank Beard se sera refait une santé d’ici là, et pourrait même faire son retour derrière les fûts.

En attendant, les fans peuvent se consoler en réécoutant les classiques comme La Grange, Sharp Dressed Man ou encore Gimme All Your Lovin’, en rêvant au jour où ZZ Top fera de nouveau vibrer la France.