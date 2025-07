Linkin Park : huit ans après la perte de Chester Bennington

Le 20 juillet 2017, Chester Bennington, chanteur emblématique de Linkin Park, meurt à l’âge de 41 ans. Sa disparition bouleverse une génération marquée par ses cris et ses mots.

Chanteur principal de Linkin Park depuis 1999, Chester Bennington a porté le métal à son sommet avec des albums comme "Hybrid Theory" ou "Meteora". Sa voix, capable tant de hurler la rage que de chanter la douleur, a marqué une époque. Aux côtés de Mike Shinoda, il formait un duo aussi contrasté que complémentaire, mêlant rock, rap et électronique. Il a aussi collaboré avec d'autres groupes comme "Stone Temple Pilots" ou "Dead by Sunrise".

Le 20 juillet 2017, jour symbolique où son ami Chris Cornell aurait fêté ses 53 ans, Chester est retrouvé sans vie à son domicile : suicide par pendaison, comme Cornell deux mois plus tôt. Très affecté par sa disparition, il lui avait rendu un hommage poignant lors de ses funérailles et a même écrit dans une lettre ouverte : "Je ne peux imaginer un monde sans toi". Ce drame en a ravivé d’autres : traumatismes d’enfance, dépendances, troubles dépressifs, que Chester n’avait jamais cachés.

Le choc est mondial. Linkin Park annule sa tournée mondiale et organise un concert hommage chargé d’émotion. Des millions de fans, d’artistes et de proches témoignent de l’impact immense de sa musique et de sa sincérité. Sa mort relance le débat sur la santé mentale dans l’univers du rock, encore trop souvent tue. Le groupe californien ne se produit plus jusqu’en 2024, année de sa reformation.

Huit ans après sa mort, Chester Bennington reste une figure essentielle de la musique des années 2000. Son absence a laissé un vide que la scène rock peine encore à combler. Linkin Park a réussi à se relever, renouant avec son public et poursuivant son chemin, notamment avec l’arrivée d’Emily Armstrong au chant. Mais Chester, lui, ne sera jamais oublié, ni par ses fans, ni par le monde du rock qui continue de célébrer sa voix unique et son héritage hors-norme.