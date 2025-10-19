Queen est le groupe le plus écouté du XXIe siècle en Angleterre !

Et il dépasse U2, Oasis ou même David Bowie !

Le 18 octobre, l’Angleterre a célèbré le National Album Day, une journée dédiée à la tradition musicale britannique et au soutien des disquaires indépendants, marquée par des rééditions spéciales, des nouveautés et des vinyles en édition limitée. Et pour cette édition 2025, c’est un monument du rock qui a été choisi pour symboliser l’événement : « A Night at the Opera » de Queen, sorti le 21 novembre 1975.

Selon une enquête menée par PPL, l’agence qui gère les droits d’auteur au Royaume-Uni, Queen est officiellement le groupe de rock le plus écouté du XXIe siècle. Un titre prestigieux qui confirme l’impact intemporel du quatuor mené par Freddie Mercury. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les chansons du groupe ont été diffusées à la radio et à la télévision pendant une durée totale équivalente à douze ans et demi d’écoute continue !

« C’est une nouvelle incroyable », a déclaré Brian May. « La plupart de notre travail a été réalisé au XXe siècle. C’est incroyable d’être au sommet des classements au XXIe siècle. Merci à tous nos fans. »

L’étude révèle également que David Bowie, U2 et Oasis figurent parmi les artistes les plus écoutés. Un classement qui met en lumière l’essor continu de la musique britannique au fil des décennies, prouvant que le rock anglais reste une valeur sûre, sur toutes les plateformes de diffusion, de la radio à la télévision.

En 2025, Queen célèbre également le cinquantième anniversaire de son premier numéro un, un cap symbolique pour un groupe qui continue de régner sur les ondes — et sur le cœur de plusieurs générations.