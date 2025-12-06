Altamont : le festival maudit des Rolling Stones qui a changé le rock

Il y a 56 ans, le 6 décembre 1969, un concert gratuit des Rolling Stones tourne au cauchemar. Altamont devient le symbole de la fin d’une époque et de l’utopie hippie.

En réaction à Woodstock, les Rolling Stones lancent le 6 décembre 1969 le festival d’Altamont. Pensé comme un concert gratuit pour séduire leurs fans et apaiser les critiques sur le prix des billets, il fut malheureusement monté dans la précipitation. Le choix des Hells Angels comme service d’ordre, célèbres pour leur violence et leur imprévisibilité, révéla rapidement ses limites. Dès l’arrivée des premiers groupes comme Santana ou Jefferson Airplane, le public se montre nerveux, et les incidents se multiplient. La tension monte à mesure que les spectateurs s’excitent sous l’effet de la drogue. L’ambiance, loin de la paix promise, devient rapidement explosive.

Quand les Rolling Stones arrivent en hélicoptère, l’atmosphère est déjà électrique. Mick Jagger est agressé à son arrivée, mais le groupe monte sur scène malgré tout. Dès "Sympathy for the Devil", des bagarres éclatent, annonçant un soir tragique. Le drame survient quelques morceaux plus tard : Meredith Hunter, 18 ans, est poignardé par un Hells Angel alors qu’il tente de s’approcher de la scène. L’arme supposée du jeune homme ne sera jamais retrouvée, et l’autopsie révélera qu’il était sous méthamphétamines. Malgré cette violence extrême, le concert continue, symbolisant le décalage entre la musique et le chaos environnant.

Au total, quatre décès et de nombreux blessés ponctuent cette journée, laissant un souvenir amer dans l’histoire du rock. Contrairement à Woodstock, la violence domine. Le festival sera immortalisé dans le documentaire "Gimme Shelter", qui capture la peur et la brutalité de cet événement. Les Rolling Stones, malgré leur volonté de célébrer la musique et le partage, se retrouvent associés à une tragédie qui dépasse largement leur contrôle.

Altamont marque un tournant dans l’histoire du rock et dans la culture populaire américaine. La légende des Rolling Stones se teinte désormais d’ombre et de controverse, renforçant leur image de groupe rebelle et provocateur. Les Hells Angels restent aujourd’hui tristement célèbres pour leur rôle dans cette tragédie. Altamont n’a pas seulement été un concert, mais un événement qui a révélé les limites de l’organisation des festivals et la violence possible dans la foule. Le drame a marqué le rock, montrant que même les icônes comme les Rolling Stones ne pouvaient pas tout contrôler. Ce festival est devenu un symbole sombre de la fin des utopies hippies.