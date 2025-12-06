La famille d'Ozzy Osbourne vend un t-shirt dénonçant Roger Waters.

La tension monte entre la famille du prince des ténèbres et l'ancien membre des Pink Floyd

La famille Osbourne a décidé de frapper fort. Pendant seulement 48 heures, la boutique officielle d’Ozzy Osbourne a mis en vente un t-shirt qui cible directement Roger Waters, ajoutant un nouveau chapitre à la polémique explosive qui enfle depuis plusieurs semaines entre les deux camps.

Intitulé « Another Pr-ck in the Wall Tee », le t-shirt a été dévoilé dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du Prince des Ténèbres. On y voit Ozzy Osbourne uriner un arc-en-ciel sur un mur – une référence évidente à l’esthétique de The Wall, l’album mythique de Pink Floyd. La séquence est accompagnée d’un extrait audio de Sharon Osbourne, tiré d’un épisode récent du podcast The Osbournes, dans lequel elle étrille sévèrement Roger Waters, le décrivant comme « charismatique, insignifiant » et surtout comme « une mauvaise influence ».

La controverse a éclaté à la suite des déclarations de Roger Waters après la mort d’Ozzy. Invité du podcast The Independent Ink, l’ex-membre de Pink Floyd s’est permis de dénigrer l’héritage d’Ozzy Osbourne et de Black Sabbath, affirmant n’avoir jamais porté d’intérêt à leur musique et tournant en ridicule leur image publique. Des propos jugés méprisants qui ont immédiatement fait réagir la famille Osbourne. Jack Osbourne, très actif sur les réseaux sociaux, a vivement taclé Waters, l’accusant d’être « déconnecté de la réalité » et en quête d’une nouvelle dose de notoriété.

Le t-shirt est proposé au prix de 41 dollars dans la boutique d’Ozzy. Une opération éclair, clairement pensée comme une manière directe – et ouvertement provocatrice – de répondre aux critiques de Roger Waters. Une chose est sûre : la famille Osbourne n’a aucune intention de laisser passer l'affront sans riposter.