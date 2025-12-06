Le 6 décembre 1988, Roy Orbison disparaissait brutalement à 52 ans, au moment où sa carrière connaissait un formidable renouveau. Retour sur le destin unique d’un crooner à la voix inimitable.

Il y a 37 ans jour pour jour, nous quittait Roy Obirson. Caché derrière ses célèbres lunettes noires légendaires, il fut l’un des artistes les plus singuliers des années 60. Sa voix exceptionnelle, capable de monter du baryton au ténor, a façonné des classiques intemporels comme "Only the Lonely", "Running Scared", "It’s Over" ou encore "Oh, Pretty Woman" Les Beatles l’admiraient, Elvis Presley le considérait comme son seul rival vocal, et le public voyait en lui un crooner à la sensibilité unique. À une époque dominée par la British Invasion, Orbison restait l’un des rares Américains à tenir tête aux nouveaux géants venus d’Angleterre.

Derrière le succès se cache pourtant une vie marquée par de nombreux drames. En 1966, il perd son épouse Claudette dans un accident de moto ; deux ans plus tard, deux de leurs fils périssent dans l’incendie de sa maison familiale. Effondré, Roy Orbison traverse les années 70 dans un relatif anonymat, miné par des problèmes cardiaques et une profonde dépression.

Le destin se remet enfin à sourire à Orbison dans les années 80. En 1986, David Lynch remet en lumière la chanson "In Dreams" dans Blue Velvet, permettant à une nouvelle génération de redécouvrir cette voix hors norme. Deux ans plus tard, Roy rejoint les Traveling Wilburys, supergroupe formé avec Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison et Bob Dylan. Dans le même élan, il enregistre "Mystery Girl", entouré de collaborateurs prestigieux, dont Bono et The Edge qui lui offrent "She’s a Mystery to Me". Le premier single "You Got It" est un carton, annonçant un retour triomphal.

Mais alors qu’il renoue enfin avec le succès, la tragédie frappe une nouvelle fois. Après une prestation en Belgique fin novembre 1988 et un concert à Cleveland début décembre, Roy Orbison succombe le 6 décembre 1988 à une crise cardiaque foudroyante chez sa mère dans le Tennessee. Il n’avait que 52 ans. Son album "Mystery Girl", publié après sa mort, deviendra un immense succès, tout comme la réutilisation de "Oh, Pretty Woman" dans le film Pretty Woman en 1990. Aujourd’hui encore, Roy Orbison demeure une figure incontournable, un artiste à la voix unique dont l’héritage continue d’influencer les plus grands.