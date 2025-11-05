Bob Dylan reçoit un doctorat honorifique du Berklee College of Music !

La légende rejoint notamment Aretha Franklin et Quincy Jones pour cette distinction !

Même les rebelles finissent par être sacrés. Bob Dylan, le poète électrique du rock, vient d’être honoré par le mythique Berklee College of Music, rejoignant le panthéon d’icônes comme Aretha Franklin, Quincy Jones et Joni Mitchell. Une claque de reconnaissance pour un homme qui a toujours préféré la route poussiéreuse aux bancs de l’école.

Le Berklee salue une influence monumentale sur la musique moderne et un appétit insatiable pour l’exploration créative. En clair : six décennies à bousculer les genres, à électrifier la folk et à faire de la poésie une arme.

« Merci au Berklee College of Music de m’avoir décerné cette distinction prestigieuse. Quelle agréable surprise ! » a lâché Dylan. « Qui sait quelle direction ma carrière aurait prise si j’avais eu la chance d’étudier auprès de certains des grands musiciens qui enseignaient à Berklee ? C’est une perspective intéressante. »

Cinquante ans après son dernier doctorat, offert par Princeton en 1970, le troubadour reçoit enfin un nouveau salut venu d’Amérique. Une médaille de plus sur un cuir déjà bien chargé : 10 Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe, un prix Pulitzer, et bien sûr, le prix Nobel de littérature. Rien que ça.

Matt Glaser, directeur artistique du programme de musique traditionnelle américaine de Berklee, résume l’évidence :

« Bob Dylan a consacré sa vie à apprendre, à s’imprégner et à transformer toutes les traditions musicales américaines. Berklee s’efforce d’enseigner toute la musique qu’il affectionne. »

Et de conclure, admiratif :

« Dylan est autant un grand pédagogue qu’un grand élève. »

À 84 ans, le songwriter continue d’incarner la liberté brute, celle qui refuse les cases et brûle les frontières. Un vagabond du verbe, un éternel chercheur de sons, désormais couronné par l’une des institutions les plus respectées au monde.