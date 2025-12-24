Pink Floyd : Le nouveau clip "Wish You Were Here" est disponible !

À l'occasion de la réédition de l'album éponyme, le groupe décide faire une belle surprise !

Quel plaisir immense de réécouter Pink Floyd en 2025 ! Si ces dernières années, le nom du groupe revenait surtout dans l’actualité à travers des interviews ou les nombreux clashs de Roger Waters avec certaines figures du monde du rock, la légende britannique a décidé de remettre la musique au centre de tout.

Et quelle meilleure manière de le faire qu’en célébrant dignement l’album culte Wish You Were Here ? Successeur mythique de The Dark Side of the Moon, ce disque intemporel continue de traverser les générations sans jamais perdre de sa puissance émotionnelle.

Pour marquer le coup, Pink Floyd a d’abord surpris ses fans avec l’ouverture d’une boutique éphémère à Paris, le 12 décembre, entièrement dédiée à l’univers de l’album. Une véritable plongée dans l’esthétique et l’âme du groupe, pensée comme un hommage à l’une des œuvres majeures de son répertoire.

Mais ce n’était que le début. Environ une semaine après la parution du coffret anniversaire de “Wish You Were Here”, le groupe offre aujourd’hui un cadeau encore plus fort à ses fans : un tout nouveau clip vidéo pour la chanson titre.

Ce clip sublime regorge d’images nostalgiques, montrant les membres de Pink Floyd en studio, mais aussi courant dans une station de métro, comme figés dans le temps. À cela s’ajoutent de magnifiques animations fantaisistes, mettant en scène une figurine flottant à travers le temps et l’espace, renforçant le caractère onirique et mélancolique du morceau.

Avec cette sortie, Pink Floyd prouve une fois de plus que son héritage est intact. Plus qu’un simple clip, il s’agit d’un véritable voyage visuel et émotionnel, rappelant pourquoi “Wish You Were Here” reste l’une des chansons les plus bouleversantes de l’histoire du rock.

Un moment suspendu, à savourer sans modération.