Un chanteur de métal décroche une médaille aux Jeux Olympique d'hiver 2026 !

À 36 ans, Dominik Paris surprend tout le monde aux Jeux Olympiques d’hiver 2026 en remportant le bronze en ski alpin. Mais sa vie ne se limite pas aux pistes, il est aussi frontman du groupe "Rise Of Voltage".

Sur les pistes de Milan-Cortina, Dominik Paris a créé l’événement en devenant le deuxième plus vieil athlète à monter sur le podium en ski alpin aux JO 2026. Avec une carrière déjà impressionnante, comptant 24 victoires en Coupe du monde, cette médaille de bronze marque un moment historique pour l’Italie. L’or est revenu au Suisse Franjo von Allmen, tandis que le compatriote de Paris, Giovanni Franzoni, a décroché l’argent. Mais si l'Italien impressionne sur les pistes, ce n'est pas là son seul talent, puisqu'il est aussi le chanteur du groupe de Groove metal Rise Of Voltage !

Formé en 2017 avec son frère Lukas Paris à la guitare, le groupe a sorti deux albums, "Time" en 2018 et "Escape" en 2024. Si Rise Of Voltage reste "un projet passion" pour lui, Dominik Paris reconnait la difficulté de l'exercice : "C'est vraiment différent d'être sur scène avec le groupe, ce n'est pas facile de rester une heure sur scène à crier". Le frontman reconnait aussi être bien plus à l'aise sur les skis que sur scène : "Pour ma part, je ne suis pas très nerveux quand je participe à une course de ski, car je sais ce que j'ai à faire."

Entre ski et metal, Dominik Paris parvient à concilier ses deux passions. Avec humour, il reconnaît être "certainement un meilleur skieur" que chanteur, même si il n'est selon lui, "pas si mauvais" à la tête du groupe. Rise Of Voltage prévoit plusieurs concerts cet été, notamment à Alpen Flair avec Ice Nine Kills et au Mannreid Open Air en août.