Kurt Cobain partage son admiration pour John Lennon et son impact sur Nirvana

Kurt Cobain vouait une admiration sans faille à John Lennon, une influence qui a marqué sa vie et certaines décisions artistiques, notamment sur Nevermind.

Si Kurt Cobain aimait l’ensemble des Beatles, c’est John Lennon qui occupait une place à part dans son univers musical. Dans une interview donnée à Rolling Stone en 1993, il confiait : "John Lennon était sans aucun doute mon Beatles préféré, haut la main. Je ne sais pas qui a écrit quelles parties de quelles chansons, mais Paul McCartney me met mal à l’aise. Lennon était manifestement perturbé, je pouvais donc m’identifier à lui." Cette admiration allait au-delà de l’écoute passive : elle guidait son rapport à la musique, son attitude et même certaines compositions de Nirvana, comme "About a Girl", inspirée par des après-midis passés à écouter "Meet The Beatles".

L’influence de Lennon se retrouve également dans la technique vocale de Cobain. Lors des sessions de Nevermind, le producteur Butch Vig s'est grandement servi de son admiration pour pousser le chanteur à doubler certaines parties de voix afin d'enrichir le son :

"Je n’arrêtais pas de lui dire qu’on faisait un disque, pas un enregistrement live. Je voulais un son plus ample, plus travaillé. Il comprenait, mais refusait de doubler sa voix. Finalement, je lui ai dit : 'John Lennon le faisait sur tous ses morceaux’' Je savais qu’il adorait Lennon, alors il a dit : 'D’accord, Butch'. "

Cette fascination pour John Lennon révèle combien Kurt Cobain cherchait à se reconnaître dans ses héros et une chose est sûre, l’influence du Beatle a laissé une empreinte discrète mais essentielle sur Nevermind.