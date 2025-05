Bob Dylan : 5 anecdotes d’une légende du rock

Retour sur 5 anecdotes savoureuses qui racontent l’homme derrière le mythe.

Le 24 mai, Bob Dylan fête ses 84 ans. Huit décennies d'une vie passée à réinventer la musique, à brouiller les pistes et à défier les étiquettes. Poète, rebelle, prophète ou imposteur génial, Dylan reste une figure incontournable du rock. En 2024, il a même eu droit à un biopic très attendu, "Un parfait inconnu", où il est incarné par Timothée Chalamet. Une preuve de plus que son aura dépasse largement les générations. Pour lui rendre hommage, on revient sur 5 anecdotes savoureuses qui racontent l’homme derrière le mythe.

1. Newport 1965 : le jour où Dylan a électrisé le folk (littéralement)

On est au Newport Folk Festival, en 1965. Dylan monte sur scène... avec une guitare électrique. Sacrilège pour les puristes du folk ! Le public hue, certains crient à la trahison, et la légende veut que Pete Seeger ait voulu couper les câbles avec une hache (vrai ou faux, ça reste rock). Ce moment marque la naissance du Dylan électrique, et du folk rock tout court.

2. Le roi du masque

Derrière ses lunettes noires, Dylan a toujours brouillé les pistes. Il a souvent réécrit sa propre biographie, prétendant avoir vécu des aventures improbables : jongleur dans un cirque, cow-boy itinérant, ou encore orphelin vagabond. En réalité, il s’appelait Robert Zimmerman, fils d’un vendeur d’électroménager du Minnesota. Mais peu importe les origines, Dylan a toujours préféré la mythologie au réel.

3. Un Prix Nobel… qu’il a failli snober

En 2016, le monde de la littérature tremble : Bob Dylan reçoit le Prix Nobel de Littérature. Une première pour un musicien. Mais fidèle à lui-même, il ignore les messages du comité, ne répond à personne, et n’assiste pas à la cérémonie. Il finira par envoyer un discours audio et un texte lu par Patti Smith, après des semaines de silence. Rockstar, jusqu'au bout de la plume.

4. Arrêté pour vagabondage… à 67 ans

C’est à croire qu’il restera toujours un outsider. En 2009, alors qu’il flâne seul dans un quartier résidentiel du New Jersey, Dylan est interpellé par la police. Il a 67 ans, porte une capuche et personne ne le reconnaît. Soupçonné de rôder, il est emmené au poste. Ce n’est qu’après une recherche Google que les agents réalisent qu’ils viennent de contrôler une légende vivante du rock.

5. Dylan et le Pape : Knockin’ on Heaven’s Door en version divine

En 1997, Dylan est invité à chanter devant Jean-Paul II lors d’un congrès religieux à Bologne. Il interprète "Knockin’ on Heaven’s Door", et le Pape, inspiré, répond : "Tu dis que la réponse est dans le vent... mais ce vent, c’est l’Esprit Saint." Une rencontre improbable entre le rock et le spirituel, dans un face-à-face aussi étrange que symbolique.

Que l’on soit fan de ses premières balades acoustiques ou de ses envolées rock, impossible de nier l'empreinte de Bob Dylan sur la musique. À 84 ans, il continue de tourner, d’écrire et d’inspirer. Une légende du rock, une vraie.